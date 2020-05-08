В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в пятницу отключено электричество

8 Май 2020 2020-05-08T11:15:11+03:00

Света не будет в домах на девяти улицах

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В Калининграде в пятницу, 8 мая, в течение дня не будет электричества в домах на девяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на пр-кт Московский 19-39, 46а, 159а, ул. Больничная 21-25, 40, 44, 45, ул. Салтыкова-Щедрина 2, ул. Коперника 6, 21.

Второе отключение, также до 18 часов, сегодня планируют в домах ул. Аллея смелых 157, 159а, 161-165, 186, 188, ул. Двинская 1-13, 4, 16, 18, 17, 19, 20, 23-47, 24, 26, 30, 34, 38-50, 44а, 49а, 53-57, 54-60, 61-65, ул. Окская 1, 1б-в, 2, 2а-б, 3, 4, 4а-б, 5, 6, 6а, 7-19, 10, 10а, 12, 13, 14а, 18-26, 20а, 27, 28, 29, 31, 37, 38, 39, 49-55, пер. Окский 1, 2, ул. Щаденко 9.

ИСТОЧНИК KP.RU