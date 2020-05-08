В Калининграде выписали 15 человек, переболевших коронавирусом

8 Май 2020 2020-05-08T11:45:50+03:00

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В Калининградской области по состоянию на пятницу, 8 мая, из стационаров выписали 169 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Это на 15 человек больше, чем днем ранее, сообщает региональный оперативный штаб.

Сейчас в регионе на COVID-19 обследовали 25274 человека, из них выявлено 637 случаев заражения.

Под медицинским наблюдением остаются 2081 человек, в том числе 112 человек в условиях обсерватора. С начала пандемии в области умерло 11 человек с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU