Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде

8 Май 2020 2020-05-08T11:49:00+03:00

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В Калининградской области за сутки выявлено 38 новых случаев коронавируса. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе. Общее число заболевших ( инфицированных) возросло до 637.

13 случаев выявлено у пациентов с пневмонией, при этом, двое заболевших находятся в тяжелом состоянии. Еще 10 случаев - у пациентов с ОРВИ. В 15-ти случаях выявлено бессимптомное течение инфекции.

«По каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактых для организации медицинского наблюдения и обследования», - заявили в оперштабе.

ИСТОЧНИК KP.RU