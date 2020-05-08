Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде
В Калининградской области за сутки выявлено 38 новых случаев коронавируса. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе. Общее число заболевших ( инфицированных) возросло до 637.
13 случаев выявлено у пациентов с пневмонией, при этом, двое заболевших находятся в тяжелом состоянии. Еще 10 случаев - у пациентов с ОРВИ. В 15-ти случаях выявлено бессимптомное течение инфекции.
«По каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактых для организации медицинского наблюдения и обследования», - заявили в оперштабе.
ИСТОЧНИК KP.RU