В Полесском районе «Форд» врезался в дерево: пассажир погиб, водитель сбежал
ДТП произошло в районе поселка Березовка
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Полесском районе ранним утром произошло ДТП с погибшим. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В районе поселка Березовка в придорожное дерево врезался «Форд». Водитель с места происшествия скрылся, 46-летний пассажир от полученных травм скончался в больнице.
40-летнего мужчину, который находился за рулем, задержали по месту жительства. Выяснилось, что у него не было водительского удостоверения.
По факту дорожного происшествия проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU