2020-05-08T12:13:44+03:00
Происшествия

В Полесском районе «Форд» врезался в дерево: пассажир погиб, водитель сбежал

ДТП произошло в районе поселка Березовка
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Полесском районе ранним утром произошло ДТП с погибшим. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В районе поселка Березовка в придорожное дерево врезался «Форд». Водитель с места происшествия скрылся, 46-летний пассажир от полученных травм скончался в больнице.

40-летнего мужчину, который находился за рулем, задержали по месту жительства. Выяснилось, что у него не было водительского удостоверения.

По факту дорожного происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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