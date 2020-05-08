За сутки в Калининградской области сбили двух пешеходов
В четверг, 7 мая, в Калининградской области сбили двух пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
На Ленинском проспекте в Калининграде водитель «Лексуса» при движении задним ходом во дворе не убедился в безопасности и сбил 68-летнюю женщину. В результате наезда пенсионерка получила телесные повреждения.
В Полесске на улице Тельмана водитель «Фольксвагена» сбил 25-летнего мужчину, который шел по дороге. После этого водитель скрылся с места происшествия, однако в течение нескольких часов его задержали. На него завели протокол за оставление места ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU