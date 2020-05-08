2020-05-08T13:26:21+03:00
Экономика

Власти призвали калининградский бизнес активнее заявляться на федеральные субсидии

Финансовая помощь в размере 12 130 рублей на одного наемного работника предоставляется на решение неотложных задач
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Калининградские компании и индивидуальные предприниматели, наиболее пострадавшие из-за коронавируса, могут получить безвозмездные выплаты из федерального бюджета. Эта финансовая помощь в размере 12 130 рублей на одного наемного работника предоставляется на решение неотложных задач малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей, в том числе на выплату заработной платы в мае и июне и на сохранение уровня оплаты труда.

«Прошу руководителей бизнес-объединений, отраслевых ассоциаций максимально широко информировать своих коллег об этих субсидиях. Хотелось бы, чтобы их получили все калининградские предприниматели, которые соответствуют условиям выплат, и в максимально возможном объёме», - заявил губернатор Антон Алиханов, добавив, что срок подачи заявлений на эти выплаты истекает 1 июня.

Получение субсидий носит заявительный характер – помощь может быть предоставлена только тем налогоплательщикам, которые подали заявление. По данным налоговой службы, уже поступило 1 289 заявлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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