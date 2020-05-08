В Калининградской области пройдут массовые проверки водителей на трезвость

8 Май 2020 2020-05-08T14:27:20+03:00

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В Калининградской области в праздничные дни с 9 по 11 мая пройдет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Автоинспекторы будут проверять водителей на предмет опьянения.

Госавтоинспекция напоминает, что за пьяное вождение предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. При повторном пьяном вождении штраф увеличится в десять раз, также за это нарушение предусмотрено лишение свободы на срок до двух лет.

ГИБДД обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и своевременно сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону «Горячей линии» 8(4012) 552-811.

ИСТОЧНИК KP.RU