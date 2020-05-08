Калининградцев приглашают на онлайн-встречу с художником из Москвы

8 Май 2020 2020-05-08T14:32:27+03:00

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На творческую встречу с художником Леонидом Тишковым (Москва) приглашает Балтийский филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина приглашает. Встреча состоится 8 мая в 18.00 на платформе ZOOM и будет посвящена артистическим практикам, связанным с семейной историей и памятью.

Как рассказали организаторы, одна из важных тем для Леонида Тишкова – это конструирование и сохранение памяти. Во многих работах он раз за разом обращается к реальной истории своей семьи, биографиям родителей.

«На встрече с художником мы будем говорить о том, что является источником и свидетелем прошлого, как происходит мифологизация памяти и как она связана с настоящим, как события, произошедшие десятилетия назад, становятся импульсами для создания художественных произведений сейчас, что современное искусство может взять у поэзии и как можно рассказывать о коллективном опыте трагедии и катастрофы через личные семейные истории», - сообщили в Балтийском филиале ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Леонид Тишков (р.1953) — российский художник, книжный иллюстратор, карикатурист, фотограф. С 1989 года принимает участие в выставках. Первая персональная выставка проходит в 1991 году. Работы Тишкова находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, ГЦСИ, Московского музея Современного Искусства, Nasher Museum в США и других.

Для участия во встрече необходимо зарегистрироваться. Встреча пройдет на платформе ZOOM. За пару часов до начала события вам придет ссылка на конференцию в бесплатном приложении, которое нужно заранее скачать.

ИСТОЧНИК KP.RU