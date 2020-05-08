2020-05-08T15:16:59+03:00
Коронавирус Covid-19

С 12 мая в Калининградской области вводится масочный режим

Это обусловлено тем, что в регионе очень много инфицированных людей
Виктор Сергеев
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..Фото: Архив "КП"
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В Калининградской области с 12 мая вводится масочный режим. Об этом журналистам сообщил губернатор Антон Алиханов.

«Будем просить не только в продуктовых магазинах, в других общественных местах их надевать, выходить на улицу сразу в маске. Это обусловлено тем, что очень много инфицированных людей, тех, кто является носителем коронавируса, но при этом у него никаких проявлений нет. Если мы посмотрим статистику, то если мы с вами будем носить маску, вероятность заразить другого практически равна нулю», - сказал Алиханов.

Он отметил, что сейчас стоит задача, не останавливая и не ссужая то, что уже было разрешено, постараться друг друга защитить, и предотвратить распространение инфекции.

Губернатор добавил, что первые несколько дней сотрудники полиции будут предупреждать и просить горожан надеть маску, затем, если «не будет соответствующего эффекта, может кого-то и придется оштрафовать».

ИСТОЧНИК KP.RU

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