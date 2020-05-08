2020-05-08T15:14:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Детсады в Калининградской области не возобновят работу в полном объеме с 12 мая

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Детские сады в Калининградской области не возобновят работу в полном объеме с 12 мая, как ранее было анонсировано. Об этом журналистам сообщил губернатор Антон Алиханов.

«Мы приняли решение, и сейчас будем доводить его до глав администраций, что детские сады не возобновляют работу с 12 мая в полном объеме, они будут постепенно возвращаться к работе, пока же будем работать в режиме дежурных групп, как это было ранее, - сказал он. – Мы боимся, что просто не справимся с таким объемом внимания к детсадам, не дай бог там вспышка произойдет, мы не хотим, тем более, детьми, рисковать».

По словам главы региона, дети, которые сейчас ходят в дежурные группы, будут по-прежнему посещать их. В крупных городах дежурные группы будут расширены, не исключил Антон Алиханов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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