2020-05-08T15:47:10+03:00
Коронавирус Covid-19

В Минздраве сообщили, когда калининградские медики получат выплаты за борьбу с коронавирусом

На стимулирующие выплаты выделено 48,15 млн рублей на оплату труда за март-апрель
Виктор Сергеев
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..Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Министерство здравоохранения Калининградской области опубликовало порядок выплаты денег медикам, работающим с пациентами с COVID-19.

На стимулирующие выплаты выделено 48,15 млн рублей на оплату труда за март-апрель, при этом, выплаты не будут облагаться подоходным налогом. Размер выплат для тех, кто непосредственно работает с пациентами, заболевшими коронавирусом, в зависимости от категории составляет 25, 50 и 80 тысяч рублей.

В общей сложности дополнительную материальную поддержку за этот период получат 1 332 сотрудника медицинских организаций: персонал стационаров и скорой медицинской помощи, непосредственно работающий с пациентами с COVID-19; медработники, оказывающие медпомощь пациентам с коронавирусом или лицам, контактировавшим с заболевшими. Выплаты, размер которых устанавливается исключительно за фактически отработанное время в месяц со дня первого контакта с больным, медики получат вместе с заработной платой, то есть, к примеру, в мае – за март-апрель.

Сумма фактической выплаты исчисляется пропорционально фактически отработанным в месяц дней (часов) к установленной месячной норме с даты начала оказания медицинской помощи пациенту. К примеру, при установлении для врача стационарного отделения месячной нормы в апреле 22 дня и даты начала лечения первого пациента с COVID-19 – 7 апреля, фактическая отработка времени за месяц по календарю составит 18 рабочих дней, или 81,82 процента от установленной месячной нормы. Соответственно, размер выплаты для такого врача составит 80 000 руб. х 81,82 процента = 65 456 руб.

Выплаты стимулирующего характера также будут осуществляться из федерального– медперсоналу, которые оказывают медицинскую помощь гражданам с коронавирусом и лицам из группы риска заражения COVID-19. Врачи скорой и первичной медицинской помощи получат 80 процентов от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Калининградской области за 9 месяцев 2019 года, средний медперсонал – 40, младший – 20; работники стационаров – 100, 50 и 30 процентов соответственно. Размер выплат также устанавливается за фактически отработанное время в месяц со дня первого контакта с больным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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