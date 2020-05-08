Алиханов: Надеемся, общепит и гостиницы в июне начнут работать

8 Май 2020 2020-05-08T16:20:29+03:00

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Региональным властям очень хочется постепенно возвращать и расширять работающие отрасли, ту же сферу услуг. Об этом журналистам в пятницу, 8 мая, сообщил губернатор Антон Алиханов.

«Мы понимаем, что вирус с нами надолго, и в любом случаем, мы закрытыми стоматологию не можем держать год. Поэтому наш общепит и гостиницы, мы надеемся, в июне начнут работать, но опять – с новыми требованиями, которые нужно будет выполнять и посетителям, и владельцам», - сказал Антон Алиханов.

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ИСТОЧНИК KP.RU