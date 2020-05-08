2020-05-08T16:34:14+03:00
Общество

На этом месте шли бои: рядом с Калининградской ТЭЦ установили информационные щиты о героях Великой Отечественной войны

На стендах рассказано о битве, которая состоялась перед штурмом Кёнигсберга
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Альберт Адылов
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Рядом с Калининградской ТЭЦ-2 установили два информационных стенда по проекту БФУ имени И. Канта «Дороги русского солдата». Место выбрано не случайно, ведь прямо на месте тепловой электростанции в 1945 году стояла деревушка Вайценхоф, за несколько домов которой двумя неделями перед штурмом Кёнигсберга шёл тяжелый бой. Об этом на своей страничке в «ВКонтакте» рассказал специалист Центра военно-мемориальных исследований БФУ им. Канта Альберт Адылов.

«Это был бой, унесший жизни и многих красноармейцев, и командира 250-го гвардейского стрелкового полка, уроженца деревни Старогумерово Кушнаренковского района Башкирии гвардии подполковника З.М. Басырова, - пишет Адылов. - А за неделю до штурма столицы Восточной Пруссии бойцы того же полка, скрытно пройдя ночью через позиции противника, захватили в районе Адлиг-Нойендорф (ныне пересечение улиц Энергетиков и Емельянова) "языка", давшего важные сведения о системе обороны города-крепости».

Второй комплект стендов установлен на проходной Прегольской ТЭС (в том же районе, но южнее).

Кроме того, в этом году также запланирована установка стендов проекта «Дороги русского солдата» на Талаховской ТЭС в Советске, Маяковской ТЭС под Гусевым и Приморской ТЭС под Светлым. Все это места боевой славы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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