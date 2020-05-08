2020-05-08T17:16:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Главный санитарный врач Калининградской области объяснила вспышку заболеваний коронавирусом

Как сказала Елена Бабура, показатель зависти от количества поступившего в лаборатории материала и круга обследуемых лиц
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

По состоянию на 8 мая в Калининградской области зарегистрировано 637 инфицированных коронавирусом. Число заболевших за предыдущую неделю увеличилось на 7%. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач региона Елена Бабура. Из названного количества инфицированных 5% составляют дети в возрасте до 14 лет (35 человек, среди которых 13 - дошкольники), а четверть – лица старше 65 лет (151 случай).

В области не осталось городов и районов, где не были отмечены случаи заболевания COVID-19. В абсолютных цифрах впереди всех, конечно, Калининград – 421 случай. В лидерах также Гурьевский (58 случаев), Полесский (50) Балтийский (22) и Зеленоградский (22) городские округа.

К настоящему времени были протестированы на коронавирусную инфекцию свыше 26, 5 тысяч калининградцев, количество тестирований удалось нарастить до 700 – 1000 в сутки. Что касается пришедшегося на 8 мая всплеска заболеваний – 38 случаев после того как в предыдущие два дня фиксировалось, соответственно, 18 и 16, то этому нашлось простое объяснение.

- Это зависит от того, сколько материала поступило на лабораторное исследование, и от круга обследуемых лиц, - объяснила Елена Бабура, - Если среди них большое количество контактных, то и число выявленных случаев заболевания будет высоким и наоборот.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининградец насмерть забил свою мать железным костылем
В калининградские суды подано уже 6 исков о принудительной госпитализации больных COVID-19
Калининградская область еще не вышла на плато по заболеваемости коронаврусом
Парикмахерские и салоны красоты в Калининграде откроются 12 мая
Калининградец фиктивно прописал в своей квартире 18 гастарбайтеров
Режим самоизоляции в Калининградской области ослабят. Но не для всех
Главный санитарный врач Калининградской области объяснила вспышку заболеваний коронавирусом
В Калининграде полиция будет жестко контролировать соблюдение масочного режима
На этом месте шли бои: рядом с Калининградской ТЭЦ установили информационные щиты о героях Великой Отечественной войны
Алиханов: Надеемся, общепит и гостиницы в июне начнут работать
В Минздраве сообщили, когда калининградские медики получат выплаты за борьбу с коронавирусом
Детсады в Калининградской области не возобновят работу в полном объеме с 12 мая
С 12 мая в Калининградской области вводится масочный режим
Калининградцев приглашают на онлайн-встречу с художником из Москвы
В Калининградской области пройдут массовые проверки водителей на трезвость
Власти призвали калининградский бизнес активнее заявляться на федеральные субсидии