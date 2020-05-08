Режим самоизоляции в Калининградской области ослабят. Но не для всех

8 Май 2020 2020-05-08T18:08:59+03:00

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Главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура высказалась по поводу ослабления режима самоизоляции в регионе. Как известно, долгожданный многими обитателями эксклава момент должен наступить 12 мая.

- Я думаю, всеобщий режим самоизоляции будет снят, но он сохранится для определенных категорий лиц. В первую очередь для тех, кого мы и сейчас видим в структуре заболевших: с тяжелой формой коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонией, связанной с COVID-19, улиц с ослабленным здоровьем и страдающих хроническими заболеваниями, а также для всех, чей возраст превышает 60 лет. Соответствующие рекомендации областное Управление Роспотребнадзора уже направило в правительство нашего региона.

ИСТОЧНИК KP.RU