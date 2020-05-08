2020-05-08T18:08:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Калининградской области ослабят. Но не для всех

В региональном Управлении Роспотребнадзора рассказали, кому придется продолжать соблюдать строгие ограничения
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура высказалась по поводу ослабления режима самоизоляции в регионе. Как известно, долгожданный многими обитателями эксклава момент должен наступить 12 мая.

- Я думаю, всеобщий режим самоизоляции будет снят, но он сохранится для определенных категорий лиц. В первую очередь для тех, кого мы и сейчас видим в структуре заболевших: с тяжелой формой коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонией, связанной с COVID-19, улиц с ослабленным здоровьем и страдающих хроническими заболеваниями, а также для всех, чей возраст превышает 60 лет. Соответствующие рекомендации областное Управление Роспотребнадзора уже направило в правительство нашего региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининградец насмерть забил свою мать железным костылем
В калининградские суды подано уже 6 исков о принудительной госпитализации больных COVID-19
Калининградская область еще не вышла на плато по заболеваемости коронаврусом
Парикмахерские и салоны красоты в Калининграде откроются 12 мая
Калининградец фиктивно прописал в своей квартире 18 гастарбайтеров
Режим самоизоляции в Калининградской области ослабят. Но не для всех
Главный санитарный врач Калининградской области объяснила вспышку заболеваний коронавирусом
В Калининграде полиция будет жестко контролировать соблюдение масочного режима
На этом месте шли бои: рядом с Калининградской ТЭЦ установили информационные щиты о героях Великой Отечественной войны
Алиханов: Надеемся, общепит и гостиницы в июне начнут работать
В Минздраве сообщили, когда калининградские медики получат выплаты за борьбу с коронавирусом
Детсады в Калининградской области не возобновят работу в полном объеме с 12 мая
С 12 мая в Калининградской области вводится масочный режим
Калининградцев приглашают на онлайн-встречу с художником из Москвы
В Калининградской области пройдут массовые проверки водителей на трезвость
Власти призвали калининградский бизнес активнее заявляться на федеральные субсидии