Калининградец фиктивно прописал в своей квартире 18 гастарбайтеров

8 Май 2020 2020-05-08T17:40:55+03:00

С каждого иностранца он взял по 1,5 тыс рублей

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На жителя Калининграда завели уголовное дело за организацию резиновой квартиры. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

47-летний мужчина в течение трех месяцев прописал в своей квартире 18 иностранцев. С каждого гастарбайтера он взял по 1,5 тыс рублей.

«Осмотрев квартиру, сотрудники полиции не обнаружили вещей новых жильцов, а опросив соседей, полицейские выяснили, что те никогда не замечали новых постояльцев в квартире злоумышленника», - отметили в пресс-службе УМВД.

Уголовное дело возбуждено по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU