2020-05-08T17:40:55+03:00
Общество

Калининградец фиктивно прописал в своей квартире 18 гастарбайтеров

С каждого иностранца он взял по 1,5 тыс рублей
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

На жителя Калининграда завели уголовное дело за организацию резиновой квартиры. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

47-летний мужчина в течение трех месяцев прописал в своей квартире 18 иностранцев. С каждого гастарбайтера он взял по 1,5 тыс рублей.

«Осмотрев квартиру, сотрудники полиции не обнаружили вещей новых жильцов, а опросив соседей, полицейские выяснили, что те никогда не замечали новых постояльцев в квартире злоумышленника», - отметили в пресс-службе УМВД.

Уголовное дело возбуждено по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининградец насмерть забил свою мать железным костылем
В калининградские суды подано уже 6 исков о принудительной госпитализации больных COVID-19
Калининградская область еще не вышла на плато по заболеваемости коронаврусом
Парикмахерские и салоны красоты в Калининграде откроются 12 мая
Калининградец фиктивно прописал в своей квартире 18 гастарбайтеров
Режим самоизоляции в Калининградской области ослабят. Но не для всех
Главный санитарный врач Калининградской области объяснила вспышку заболеваний коронавирусом
В Калининграде полиция будет жестко контролировать соблюдение масочного режима
На этом месте шли бои: рядом с Калининградской ТЭЦ установили информационные щиты о героях Великой Отечественной войны
Алиханов: Надеемся, общепит и гостиницы в июне начнут работать
В Минздраве сообщили, когда калининградские медики получат выплаты за борьбу с коронавирусом
Детсады в Калининградской области не возобновят работу в полном объеме с 12 мая
С 12 мая в Калининградской области вводится масочный режим
Калининградцев приглашают на онлайн-встречу с художником из Москвы
В Калининградской области пройдут массовые проверки водителей на трезвость
Власти призвали калининградский бизнес активнее заявляться на федеральные субсидии