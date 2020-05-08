Парикмахерские и салоны красоты в Калининграде откроются 12 мая

8 Май 2020 2020-05-08T17:56:03+03:00

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Решение о возобновлении с 12 мая работы парикмахерских и салонов красоты в Калининградской области останутся в силе. Об этом журналистам в пятницу, 8 мая, сообщил губернатор Антон Алиханов.

«Мы ждем разъяснений, методических рекомендаций федерального Роспотребнадзора, пока они до нас не доведены. Мы знаем, что есть три критерия, по которым будет оцениваться ситуация. Первый критерий – это объем тестирования, которые проводят наши лаборатории. У нас более 700 тестов в день, иногда 900 и больше. Второй критерий – это объем свободных коек, доступных для коронавирусных больных, мы тоже по этому критерию проходим, и даже наращиваем объем коек. Третий критерий – это темп прироста больных. Здесь у нас, по предварительным данным, если мы хотим что-то снижать, то темп прироста не должен быть выше 2,5%, но на наш взгляд, это очень низкий уровень, и нам сложно прогнозировать, когда мы на него сможем выйти. С учетом работы большей части экономики, риски заражения достаточно большие», - сказал губернатор.

Ранее глава региона сообщил, что с 12 мая в Калининградской области вводится обязательный масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU