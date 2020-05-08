Калининградская область еще не вышла на плато по заболеваемости коронаврусом

8 Май 2020 2020-05-08T17:59:18+03:00

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В ближайшее время число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Калининградской области будет увеличиваться. Такой прогноз выдала главный государственный санитарный врач региона Елена Бабура.

- Плато мы еще не достигли, - считает она. – И, к сожалению, видим, что в структуре клинических форм заболевания нарастает количество случаев внебольничных пневмоний. Это говорит о том, что эпидемическая ситуация по-прежнему развивается. А количество тестирований в нашей области пока еще недостаточно большое, чтобы считать, что удалось выявить все формы бессимптомного протекания заболевания.

Поэтому вплоть до создания вакцины все предлагаемые Роспотребнадзором меры будут направлены на то, чтобы избежать взрывного характера эпидемического процесса. Сейчас цель не допустить большого количества заболевших одновременно, можно считать, достигнута. Однако пока никто не говорит о том, что удалось полностью избавиться от инфекции, и можно возвращаться к условиям жизни до появления COVID-19.

- Нам придется научиться достаточно длительное время жить и работать в условиях распространения коронавирусной инфекции, - убеждена Бабура. – И здесь очень многое будет зависеть от уровня гражданской ответственности каждого из нас.

ИСТОЧНИК KP.RU