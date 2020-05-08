В калининградские суды подано уже 6 исков о принудительной госпитализации больных COVID-19
Региональное Управление Роспотребнадзора направило в суд уже 6 исковых заявлений о принудительной госпитализации инфицированных коронавирусом. Об этом сообщила руководитель ведомства Елена Бабура.
- Бывает, что за время с момента подачи иска до решения суда нам звонят «отказники», которые говорят, что у них появились симптомы заболевания, и выражают готовность к госпитализации, - сообщила главный государственный санитарный врач региона.
Елена Бабура подробнее рассказала о госпитализации несовершеннолетних пациентов. В основном, они заражаются от своих близких - есть случаи, когда в больнице оказываются целыми семьями. Если же COVID-19 у родителей инфицированного ребенка не подтвердился, отец или мать все равно смогут лежать в больнице вместе со своим чадом. Равно как и взрослые родственники пациентов, требующих постоянного ухода по причине наличия, в том числе, и иных заболеваний.
ИСТОЧНИК KP.RU