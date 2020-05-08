Калининградец насмерть забил свою мать железным костылем

8 Май 2020 2020-05-08T19:25:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Гурьевский межрайонный следственный отдел Следственного управления СКР по Калининградской области завершил расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Правдинского района.

В сентябре прошлого года пьяный мужик из поселка Белый Яр поссорился со своей 65-летней матерью и набросился на нее с металлическим костылем. На крики избиваемой сбежались соседи, которым с трудом удалось оттащить разъяренного сынка. На голове и теле женщины врачи в больнице насчитали не меньше 34 травм. Через трое суток зверски избитая пациентка скончалась.

Сельчанину инкриминировали статью 111 (в ее части 4) Уголовного кодекса РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В перспективе это – до 15 лет лишения свободы.

- Обвиняемый вину в совершенном преступлении признал, дал подробные показания об обстоятельствах его совершения и подтвердил их в ходе проверки показаний на месте, - сообщили в СУ СКР. - Следствием собран достаточный объем доказательств, уголовное дело с утвержденным надзирающим прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU