Как будет действовать режим самоизоляции в Калининградской области после 12 мая

9 Май 2020 2020-05-09T01:18:28+03:00

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Во вторник, 12 мая, в Калининградской области должен быть смягчен режим всеобщей самоизоляции, однако, как стало известно накануне, ослабление режима коснется не всех категорий граждан.

В частности, как сообщила журналистам главный санитарный врач области Елена Бабура, некоторые калининградцы должны будут по-прежнему самоизолироваться.

- Я думаю, всеобщий режим самоизоляции будет снят, но он сохранится для определенных категорий лиц, - сказала глава регионального управления Роспотребнадзора. - В первую очередь для тех, кого мы и сейчас видим в структуре заболевших: с тяжелой формой коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонией, связанной с COVID-19, улиц с ослабленным здоровьем и страдающих хроническими заболеваниями, а также для всех, чей возраст превышает 60 лет. Соответствующие рекомендации областное Управление Роспотребнадзора уже направило в правительство нашего региона.

Можно предположить с высокой долей вероятности, что региональные чиновники прислушаются к рекомендациям главного санитарного врача.

Елена Бабура проявляет осторожность не просто так. По ее словам, Калининградская область еще даже не достигла пика заболевания коронавирусом.

- Плато мы еще не достигли, - сказала глава Роспотребнадзора. – И, к сожалению, видим, что в структуре клинических форм заболевания нарастает количество случаев внебольничных пневмоний. Это говорит о том, что эпидемическая ситуация по-прежнему развивается.

Напомним, в пятницу в Калининградской области было зарегистрировано 38 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заражений перевалило за 600. Из стационаров с момента начала пандемии было выписано 169 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Сейчас под медицинским наблюдением остаются 2081 человек, в том числе 112 человек в условиях обсерватора.

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ИСТОЧНИК KP.RU