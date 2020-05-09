В Гурьевске 9 мая бесплатно раздадут маски, перчатки и антисептики
В Гурьевске с субботы 9 мая начнется бесплатная раздача масок, одноразовых перчаток и антисептика возле «Виктории» по адресу: ул. Каштановая, 1а. У торгового центра волонтеры будут работать два дня: 9 и 10 мая.
Как рассказал «Комсомолке» организатор акции Олег, подходить за средствами индивидуальной защиты можно с 15:00.
- В Гурьевске мы завершаем нашу акцию помощи людям, - говорят организаторы.
Ранее Олег бесплатно раздавал маски в Калининграде. Акция стартовала 5 апреля, в день «улетало» до 1100 масок.
Речь идет о многоразовых масках, которые сделаны из четырех слоев полимерного материала. Такие маски можно (и нужно) обеззараживать. По словам Олега, сделать это легко в микроволновке.
ИСТОЧНИК KP.RU