2020-05-09T08:24:40+03:00
Коронавирус Covid-19

В Гурьевске 9 мая бесплатно раздадут маски, перчатки и антисептики

Волонтеры будут работать в субботу и воскресенье
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Предоставлено организаторами
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В Гурьевске с субботы 9 мая начнется бесплатная раздача масок, одноразовых перчаток и антисептика возле «Виктории» по адресу: ул. Каштановая, 1а. У торгового центра волонтеры будут работать два дня: 9 и 10 мая.

Как рассказал «Комсомолке» организатор акции Олег, подходить за средствами индивидуальной защиты можно с 15:00.

- В Гурьевске мы завершаем нашу акцию помощи людям, - говорят организаторы.

Ранее Олег бесплатно раздавал маски в Калининграде. Акция стартовала 5 апреля, в день «улетало» до 1100 масок.

Речь идет о многоразовых масках, которые сделаны из четырех слоев полимерного материала. Такие маски можно (и нужно) обеззараживать. По словам Олега, сделать это легко в микроволновке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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