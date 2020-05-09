В Калининградской области за сутки зарегистрировали 34 новых случая коронавируса

9 Май 2020 2020-05-09T11:06:34+03:00

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За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 34 новых случая заражения коронавирусной инфекций. Общее число случаев достигло отметки 671. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекцией.

Всего за последние сутки в России выявлено 10 817 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 4399 (40,7%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 5308 человек.

Также за сутки зафиксировано 104 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончалось 1827 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU