В основном бессимптомные: в оперштабе рассказали подробности о последних случаях коронавируса в Калининграде

9 Май 2020 2020-05-09T11:29:03+03:00

За сутки в области COVID-19 подхватили 34 человека

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В оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекцией рассказали о последних случаях COVID-19 в Калининградской области. Их, напомним, было зарегистрировано 34.

Так, среди новых случаев - шесть заболевших пневмонией, у восьми человек было диагностировано острое респираторное заболевание. Кроме того, при обследовании контактных лабораторно выявлено 20 случаев бессимптомного течения коронавирусной инфекции.

- По каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактных для организации медицинского наблюдения и обследования, - отметили в оперативном.

Общее число заболевших в Калининградской области возросло до 671.

ИСТОЧНИК KP.RU