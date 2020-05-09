В основном бессимптомные: в оперштабе рассказали подробности о последних случаях коронавируса в Калининграде
В оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекцией рассказали о последних случаях COVID-19 в Калининградской области. Их, напомним, было зарегистрировано 34.
Так, среди новых случаев - шесть заболевших пневмонией, у восьми человек было диагностировано острое респираторное заболевание. Кроме того, при обследовании контактных лабораторно выявлено 20 случаев бессимптомного течения коронавирусной инфекции.
- По каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактных для организации медицинского наблюдения и обследования, - отметили в оперативном.
Общее число заболевших в Калининградской области возросло до 671.
ИСТОЧНИК KP.RU