2020-05-09T11:29:03+03:00
Коронавирус Covid-19

В основном бессимптомные: в оперштабе рассказали подробности о последних случаях коронавируса в Калининграде

За сутки в области COVID-19 подхватили 34 человека
Кирилл Алексеев
Поделиться:
..Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекцией рассказали о последних случаях COVID-19 в Калининградской области. Их, напомним, было зарегистрировано 34.

Так, среди новых случаев - шесть заболевших пневмонией, у восьми человек было диагностировано острое респираторное заболевание. Кроме того, при обследовании контактных лабораторно выявлено 20 случаев бессимптомного течения коронавирусной инфекции.

- По каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактных для организации медицинского наблюдения и обследования, - отметили в оперативном.

Общее число заболевших в Калининградской области возросло до 671.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В основном бессимптомные: в оперштабе рассказали подробности о последних случаях коронавируса в Калининграде
В Калининградской области за сутки зарегистрировали 34 новых случая коронавируса
В Гурьевске 9 мая бесплатно раздадут маски, перчатки и антисептик
Как будет действовать режим самоизоляции в Калининградской области после 12 мая
Калининградец насмерть забил свою мать железным костылем
В калининградские суды подано уже 6 исков о принудительной госпитализации больных COVID-19
Калининградская область еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом
Парикмахерские и салоны красоты в Калининграде откроются 12 мая
Калининградец фиктивно прописал в своей квартире 18 гастарбайтеров
Режим самоизоляции в Калининградской области ослабят. Но не для всех
Главный санитарный врач Калининградской области объяснила вспышку заболеваний коронавирусом
В Калининграде полиция будет жестко контролировать соблюдение масочного режима
На этом месте шли бои: рядом с Калининградской ТЭЦ установили информационные щиты о героях Великой Отечественной войны
Алиханов: Надеемся, общепит и гостиницы в июне начнут работать
В Минздраве сообщили, когда калининградские медики получат выплаты за борьбу с коронавирусом
Детсады в Калининградской области не возобновят работу в полном объеме с 12 мая
С 12 мая в Калининградской области вводится масочный режим
Калининградцев приглашают на онлайн-встречу с художником из Москвы
В Калининградской области пройдут массовые проверки водителей на трезвость
Власти призвали калининградский бизнес активнее заявляться на федеральные субсидии