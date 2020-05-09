На окнах библиотеки в Калининграде разместили более 200 портретов героев Великой Отечественной войны
Окна Калининградской областной научной библиотеки в День Победы украсили Георгиевской лентой и портретами героев Великой Отечественной войны. Ранее сотрудники учреждения культуры предложили всем желающим принести портреты героев войны.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, в строю «Бессмертного полка», размещённого в библиотеке, оказались 224 героя - рядовые и офицеры, пехотинцы и артиллеристы, участники военных действий и труженики тыла. За каждым портретом - своя судьба, своя неповторимая история.
Ученики Киностудии Центра Развития перспективных направлений Культуры и Спортклуба ЦРК вместе со своими родителями расписали окна библиотеки - изобразили вечный огонь, сирень и Георгиевские ленты.
ИСТОЧНИК KP.RU