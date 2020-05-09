На окнах библиотеки в Калининграде разместили более 200 портретов героев Великой Отечественной войны

9 Май 2020 2020-05-09T16:38:37+03:00

В акции «Весна Победы» приняли участие калининградцы, сотрудники учреждений культуры и правительства

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Окна Калининградской областной научной библиотеки в День Победы украсили Георгиевской лентой и портретами героев Великой Отечественной войны. Ранее сотрудники учреждения культуры предложили всем желающим принести портреты героев войны.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в строю «Бессмертного полка», размещённого в библиотеке, оказались 224 героя - рядовые и офицеры, пехотинцы и артиллеристы, участники военных действий и труженики тыла. За каждым портретом - своя судьба, своя неповторимая история.

Ученики Киностудии Центра Развития перспективных направлений Культуры и Спортклуба ЦРК вместе со своими родителями расписали окна библиотеки - изобразили вечный огонь, сирень и Георгиевские ленты.

ИСТОЧНИК KP.RU