2020-05-09T17:37:56+03:00
Общество

В Калининграде в этом году высадят больше 100 деревьев

75 кленов накануне посадили на Сельме
Александр КАТЕРУША
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..Фото: мэрия Калининграда
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В течение года в Калининграде будет высажено более сотни деревьев. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

8 мая, накануне Дня Победы 75 кленов и кустарники (сирень, барбарис, ива, чубушник, калина) посадили на Сельме на набережной Нижнего пруда.

«Возраст деревьев 14-16 лет. Подрядчику еще в течение года предстоит ухаживать за ними, если какое-то дерево не приживется, то оно будет заменено в рамках гарантийных обязательств», - отметили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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