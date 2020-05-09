2020-05-09T17:44:29+03:00
Звезды

Музей Мирового океана представил выставочный проект, посвященный ледоколу «Красин»

С ним можно ознакомиться на сайте музея
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Музей мирового океана
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В год 75-летия Великой победы Музей Мирового океана подготовил новые выставочные проекты. Один из них уже представлен на сайте музея и посвящен легенде русского флота, ледоколу «Красин». Об этом сообщает пресс-служба музея.

«Судно с удивительной историей, участвовавшее в двух мировых войнах, в 2004 году вошло в состав музейной флотилии. Его подвиги, совершенные в годы 2-ой Мировой войны и легли в основу виртуальной выставки, которую в дальнейшем музей планирует представить на своей открытой территории», – говорится в сообщении.

Материал рассказывает героическую историю полярных конвоев с 1941 по 1945 г, о жизни экипажа «Красина», о ледокольном флоте СССР в период Великой Отечественной войны.

Для посетителей сайта – уникальные фотографии военных лет и собранная по крупицам информация о судне, его боевом пути.

ИСТОЧНИК KP.RU

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