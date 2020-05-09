Несмотря на запреты, калининградцы в День Победы несут цветы к братским могилам

9 Май 2020 2020-05-09T18:34:36+03:00

Горожане выходят на улицу, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны

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В Калининграде продолжается празднование Дня Победы-2020. Впервые не состоялся привычный парад на главной площади, нет и массового возложения цветов, что для многих горожан было доброй традицией.

Несмотря на то, что власти рекомендовали не покидать дома даже в праздник, калининградцы идут с цветами к братским могила и мемориалам.

В течение дня люди приходят к памятнику 1200 гвардейцам, к Вечному огню на улицу Комсомольскую, на территорию Форта №5. Горожане несут цветы, недолго стоят у плит с именами солдат, кто-то крестится. Многие приходят с детьми.

Стоит отметить, что возложение цветов не носит массовый характер, как это бывало в предыдущие годы. Так что о скоплении народу говорить не приходится. К тому же, многие соблюдают масочный режим.

Напомним, в Калининградской области продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса. Никто не отменял самоизоляцию, не разрешал просто так гулять и без острой необходимости выходить из дома.

- Жители региона обязаны ограничить нахождение в общественных местах, исключить увеселительные прогулки по улицам, - говорят в полиции.

- Посещение мемориалов не входит в число мест первой необходимости, - говорят в региональном оперативном штабе по контролю за распространением коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU