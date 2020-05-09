Ночевал на чердаке: в Калининграде нашли пропавшего три дня назад школьника

9 Май 2020 2020-05-09T19:06:05+03:00

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В Калининграде нашли пропавшего три дня назад 12-летнего школьника. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«Подросток передан законным представителям, каких-либо противоправных действий в отношении него не совершалось. Полицейские обнаружили Георгия в районе школы №29. Как выяснилось, днем он гулял, а ночевал на чердаке дома по улице Машиностроительной», - сообщили в пресс-службе УМВД.

Напомним, 12-летнего Георгия Л. искали с 6 мая. Вечером он ушел из дома и пропал.

ИСТОЧНИК KP.RU