Ночевал на чердаке: в Калининграде нашли пропавшего три дня назад школьника
Мальчик гулял по городу
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде нашли пропавшего три дня назад 12-летнего школьника. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
«Подросток передан законным представителям, каких-либо противоправных действий в отношении него не совершалось. Полицейские обнаружили Георгия в районе школы №29. Как выяснилось, днем он гулял, а ночевал на чердаке дома по улице Машиностроительной», - сообщили в пресс-службе УМВД.
Напомним, 12-летнего Георгия Л. искали с 6 мая. Вечером он ушел из дома и пропал.
ИСТОЧНИК KP.RU