2020-05-11T01:08:34+03:00
Коронавирус Covid-19

С 12 мая в Калининграде открываются торговые центры, парикмахерские и салоны красоты

Кроме того, в регионе вводится всеобщий масочный режим
Кирилл Алексеев
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..Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Понедельник, 11 мая, возможно, станет последним днем "тотальной самоизоляции" в Калининградской области. Если не произойдет ничего экстраординарного, то, начиная что вторника, 12 мая, на улице можно появляться без специальной справки. Кроме того, в оперативном штабе подтвердили, что с 12 мая в Калининградской области открываются торговые центры, а также парикмахерские и салоны красоты. Работать они, правда, будут с рядом ограничений, которые касаются количества покупателей в торговых залах, обеспечению на входе антисептиками и так далее.

Впрочем, некоторые, причем довольно существенные ограничения сохранятся и после 12 мая. Как минимум, до лета мы не увидим культурных и спортивных мероприятий, также будут закрыты кафе и рестораны. По-прежнему не удастся погулять в парках и на променадах приморских городов.

Кроме того, с 12 мая в регионе вводится всеобщий масочный режим. Это означает что в магазин или автобус без индивидуального средства защиты вас попросту не пустят. Следить за соблюдением режима будут сотрудники полиции.

- В соответствии с постановлением регионального правительства посетители магазинов, государственных организаций, а также пассажиры общественного транспорта обязаны носить маски и соблюдать безопасную дистанцию полтора метра друг от друга, - сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции.

Нарушители будут привлекаться к административной ответственности.

- За нарушение масочного режима граждане могут быть оштрафованы на 30 тысяч рублей, - добавили в полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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