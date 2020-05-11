За сутки в Калининграде выявили 40 новых случаев коронавируса

11 Май 2020 2020-05-11T10:38:38+03:00

Всего в регионе с начала пандемии выявлено 753 случая заболевания.

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За сутки в Калининградской области выявлено 40 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего в регионе с начала пандемии выявлено 753 случаев заболевания.

За последние сутки в России выявлено 11 656 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 46,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 94 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 5495 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU