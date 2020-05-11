За сутки в Калининграде выявили 40 новых случаев коронавируса
Всего в регионе с начала пандемии выявлено 753 случая заболевания.
.Фото: Игорь БУЛАТОВ
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За сутки в Калининградской области выявлено 40 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
Всего в регионе с начала пандемии выявлено 753 случаев заболевания.
За последние сутки в России выявлено 11 656 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 46,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 94 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 5495 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU