В Калининграде объявили в розыск подозреваемого в мошенничестве уроженца Москвы

11 Май 2020 2020-05-11T10:40:36+03:00

Ранее мужчина уже был объявлен в федеральный розыск

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Полиция Центрального района Калининграда объявила в розыск 32-летнего Константина Бахрова. Уроженец Москвы подозревается в мошенничестве, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Ранее мужчина уже был объявлен в федеральный розыск.

Если вы располагаете информацией о его местонахождении, полиция просит сообщить в дежурную часть ОМВД России по Центральному району Калининграда по телефонам: 552-098, 552-202, 8-911-477-71-16.

ИСТОЧНИК KP.RU