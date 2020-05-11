В Калининграде объявили в розыск подозреваемого в мошенничестве уроженца Москвы
Ранее мужчина уже был объявлен в федеральный розыск
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Полиция Центрального района Калининграда объявила в розыск 32-летнего Константина Бахрова. Уроженец Москвы подозревается в мошенничестве, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Ранее мужчина уже был объявлен в федеральный розыск.
Если вы располагаете информацией о его местонахождении, полиция просит сообщить в дежурную часть ОМВД России по Центральному району Калининграда по телефонам: 552-098, 552-202, 8-911-477-71-16.
ИСТОЧНИК KP.RU