Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде
За сутки в Калининградской области выявлено 40 новых случаев коронавируса.
Как сообщили «Комсомолке» в региональном оперативном штабе, коронавирус был выявлен у 12-ти пациентов с пневмонией, у девяти – с ОРВИ. Также при обследовании контактных лабораторно выявлено 19 случаев бессимптомного течения коронавирусной инфекции.
«По каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактых для организации медицинского наблюдения и обследования», - заявили в оперштабе.
Всего в области с начала пандемии выявлено 753 случая заражения.
ИСТОЧНИК KP.RU