2020-05-11T11:00:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде

При обследовании контактных лабораторно выявлено 19 случаев бессимптомного течения коронавирусной инфекции
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

За сутки в Калининградской области выявлено 40 новых случаев коронавируса.

Как сообщили «Комсомолке» в региональном оперативном штабе, коронавирус был выявлен у 12-ти пациентов с пневмонией, у девяти – с ОРВИ. Также при обследовании контактных лабораторно выявлено 19 случаев бессимптомного течения коронавирусной инфекции.

«По каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактых для организации медицинского наблюдения и обследования», - заявили в оперштабе.

Всего в области с начала пандемии выявлено 753 случая заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Область выделила более 16 млн рублей на ремонт двух домов культуры
За два дня в Калининграде к ответственности привлекли 27 мотоциклистов
С 12 мая в регионе увеличивается количество поездов к морю
В Калининградской области выздоровели более 200 пациентов с коронавирусом
Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде
В Калининграде объявили в розыск подозреваемого в мошенничестве уроженца Москвы
За сутки в Калининграде выявили 40 новых случаев коронавируса
Карантин для прилетающих в Калининград жителей "большой" России продлили до конца мая
С 12 мая в Калининграде открываются торговые центры, парикмахерские и салоны красоты
Профессор из Литвы рассказал, как проверить качество медицинской маски
На строительство начальной школы под Калининградом власти выделят более 308 миллионов рублей
12 мая в детских садах Калининграда дежурные группы примут 1300 дошкольников
На предстоящей неделе в Калининграде первые котельные «уйдут» на профилактику
Ординаторы мединститута БФУ имени Канта работают с зараженными коронавирусом пациентами
Под Калининградом из-за пьяного водителя детали ограждения ранили пешехода
В Южном парке Калининграда высадили ольху-«аристократку»
В Калининграде в филиале военно-морской академии состоялся 57-й выпуск лейтенантов
У калининградцев коронавирус чаще протекает с клиническими проявлениями
В Калининграде за сутки коронавирус выявлен у 20 пациентов с пневмониями
За сутки в Калининградской области объявлено 42 случая заболевания коронавирусом
Воздушный парад, концерт для ветеранов, 30 залпов салюта: как Калининград отметил День Победы
Ночевал на чердаке: в Калининграде нашли пропавшего три дня назад школьника
Несмотря на запреты, калининградцы в День Победы несут цветы к братским могилам
Музей Мирового океана представил выставочный проект, посвященный ледоколу «Красин»
В Калининграде в этом году высадят больше 100 деревьев
На окнах библиотеки в Калининграде разместили более 200 портретов героев Великой Отечественной войны