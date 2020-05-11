Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде

11 Май 2020 2020-05-11T11:00:31+03:00

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За сутки в Калининградской области выявлено 40 новых случаев коронавируса.

Как сообщили «Комсомолке» в региональном оперативном штабе, коронавирус был выявлен у 12-ти пациентов с пневмонией, у девяти – с ОРВИ. Также при обследовании контактных лабораторно выявлено 19 случаев бессимптомного течения коронавирусной инфекции.

«По каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактых для организации медицинского наблюдения и обследования», - заявили в оперштабе.

Всего в области с начала пандемии выявлено 753 случая заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU