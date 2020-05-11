В Калининградской области выздоровели более 200 пациентов с коронавирусом
С начала пандемии в регионе выявлено 753 случая заражения, 11 человек умерли
.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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За сутки в Калининградской области выздоровели 19 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.
По состоянию на 11 мая, в области на COVID-19 обследовано 28 536 человек. Под медицинским наблюдением остаются 2 166 человек, в том числе, 119 человек в условиях обсерватора.
С начала пандемии в регионе выявлено 753 случая заражения, 11 человек умерли.
ИСТОЧНИК KP.RU