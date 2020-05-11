С 12 мая в регионе увеличивается количество поездов к морю

11 Май 2020 2020-05-11T12:27:36+03:00

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Со вторника, 12 мая, в Калининградской области увеличивается количество пригородных поездов на приморских и внутригородских направлениях. Как сообщает пресс-служба КЖД, поезда будут курсировать согласно годовым параметрам расписания, которое было сформировано в соответствии с заказом правительства области.

На Светлогорском направлении дороги будут курсировать 16 поездов. Из них 2 поезда по рабочим дням и субботам, два только по рабочим дням, остальные ежедневно.

На Зеленоградском направлении также будут курсировать16 поездов, из них 13 в ежедневном режиме, 2 только по рабочим дням, два – по рабочим дням и субботам.

Увеличивается и количество пригородных поездов между Светлогорском (Пионерским Курортом) и Зеленоградском, а также восстанавливается порядок курсирования пригородных поездов по рабочим дням в направлениях Мамоново, Стрельня, Чернышевское, Балтийск, Советск и внутригородских направлениях (Чкаловск, Киевская, Гурьевск).

ИСТОЧНИК KP.RU