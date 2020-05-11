За два дня в Калининграде к ответственности привлекли 27 мотоциклистов

11 Май 2020 2020-05-11T13:32:04+03:00

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В течение двух дней в Калининградской области инспекторы ГИБДД привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД 27 мотоциклистов. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Девять мотоциклистов-нарушителей было выявлено в субботу, 9 мая, в два раза больше нарушителей привлекли к ответственности в воскресенье.

Госавтоинспекция Калининградской области призывает водителей мототранспорта неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и использовать защитную экипировку.

ИСТОЧНИК KP.RU