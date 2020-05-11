За два дня в Калининграде к ответственности привлекли 27 мотоциклистов
Госавтоинспекция призывает водителей мототранспорта неукоснительно соблюдать ПДД и использовать защитную экипировку.
.Фото: Госавтоинспекция Калининградской области
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В течение двух дней в Калининградской области инспекторы ГИБДД привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД 27 мотоциклистов. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Девять мотоциклистов-нарушителей было выявлено в субботу, 9 мая, в два раза больше нарушителей привлекли к ответственности в воскресенье.
Госавтоинспекция Калининградской области призывает водителей мототранспорта неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и использовать защитную экипировку.
ИСТОЧНИК KP.RU