Область выделила более 16 млн рублей на ремонт двух домов культуры

11 Май 2020 2020-05-11T13:41:49+03:00

Все работы должны быть выполнены до конца года.

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Региональные власти выделили более 16 млн рублей на ремонт двух домов культуры в Калининградской области. Соответствующие постановления о выделении субсидий из резервного фонда правительства опубликованы на портале правовой информации.

5,4 млн рублей выделены на ремонт фасада, кровли и помещений в Доме культуры в поселке Малиновка Гвардейского района. Еще 10,5 млн рублей будут направлены на ремонт крыши в Доме культуры а поселке Тимирязево Славского района.

Все работы должны быть выполнены до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU