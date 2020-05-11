Область выделила более 16 млн рублей на ремонт двух домов культуры
Все работы должны быть выполнены до конца года.
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Региональные власти выделили более 16 млн рублей на ремонт двух домов культуры в Калининградской области. Соответствующие постановления о выделении субсидий из резервного фонда правительства опубликованы на портале правовой информации.
5,4 млн рублей выделены на ремонт фасада, кровли и помещений в Доме культуры в поселке Малиновка Гвардейского района. Еще 10,5 млн рублей будут направлены на ремонт крыши в Доме культуры а поселке Тимирязево Славского района.
Все работы должны быть выполнены до конца года.
ИСТОЧНИК KP.RU