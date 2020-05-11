2020-05-11T14:16:38+03:00
Общество

В Знаменске уголовник пытался пробраться в закрытый детсад

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Знаменске полицейские задержали мужчину, который пытался пробраться в закрытый детский сад. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

21-летний ранее судимый местный житель проник на территорию детсада, при помощи монтировки повредил решетку на окне и попытался забраться внутрь, однако его спугнули случайные прохожие. Мужчине удалось скрыться с места преступления, бросив инструмент, однако позже его задержали.

По данному факту возбуждено уголовное дело, полицейские проверяют мужчину на причастность к совершению других преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24