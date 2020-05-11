В Знаменске уголовник пытался пробраться в закрытый детсад

11 Май 2020 2020-05-11T14:16:38+03:00

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В Знаменске полицейские задержали мужчину, который пытался пробраться в закрытый детский сад. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

21-летний ранее судимый местный житель проник на территорию детсада, при помощи монтировки повредил решетку на окне и попытался забраться внутрь, однако его спугнули случайные прохожие. Мужчине удалось скрыться с места преступления, бросив инструмент, однако позже его задержали.

По данному факту возбуждено уголовное дело, полицейские проверяют мужчину на причастность к совершению других преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU