В Знаменске уголовник пытался пробраться в закрытый детсад
Возбуждено уголовное дело
.Фото: Александр Подгорчук
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В Знаменске полицейские задержали мужчину, который пытался пробраться в закрытый детский сад. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
21-летний ранее судимый местный житель проник на территорию детсада, при помощи монтировки повредил решетку на окне и попытался забраться внутрь, однако его спугнули случайные прохожие. Мужчине удалось скрыться с места преступления, бросив инструмент, однако позже его задержали.
По данному факту возбуждено уголовное дело, полицейские проверяют мужчину на причастность к совершению других преступлений.
ИСТОЧНИК KP.RU