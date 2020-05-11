В Гвардейском районе на два месяца закрывается движение на участке дороги «Зорино-Солдатово»
.Фото: Виктор Буздин
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В Гвардейском районе на два месяца закрывается движение транспорта на участке дороги «Зорино-Солдатово». Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства развития инфраструктуры.
Движение на участке от 2,0 по 3,5 км будет закрыто с 21 мая по 21 июля.
В министерстве сообщили, что закрытие движения связано с обеспечением безопасности дорожного движения при ремонте дорожного полотна.
ИСТОЧНИК KP.RU