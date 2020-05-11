2020-05-11T16:12:16+03:00
Общество

В Гвардейском районе на два месяца закрывается движение на участке дороги «Зорино-Солдатово»

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Виктор Буздин
Изменить размер текста:

В Гвардейском районе на два месяца закрывается движение транспорта на участке дороги «Зорино-Солдатово». Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства развития инфраструктуры.

Движение на участке от 2,0 по 3,5 км будет закрыто с 21 мая по 21 июля.

В министерстве сообщили, что закрытие движения связано с обеспечением безопасности дорожного движения при ремонте дорожного полотна.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24