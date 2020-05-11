В Калининграде в микрорайон «Западный» пустят маршрутку №72
В Калининграде организован заезд автобусов малого класса маршрута №72 в микрорайон «Западный». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Маршрутки № 72 «микрорайон Чкаловск – завод «Янтарь» теперь будут курсировать по следующей схеме движения:
- ул. Лукашова, ул. Т. Кабилова, ул. Жиленкова, ул. Габайдулина, пр-кт Советский, ул. Большая окружная 1-я, ул. Лейтенанта Катина, ул. Бассейная, пр-кт Мира, ул. Театральная, пр-кт Гвардейский, ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева, пр-кт Московский, ул. Октябрьская, пр-кт Калинина, ул. Дзержинского, ул. Аллея смелых, ул. Черниговская, ул. Дзержинского, ул. Муромская, ул. Аллея смелых, ул. Судостроительная, ул. Киевская, ул. Камская, ул. А. Суворова, ул. Транспортная
- и обратно: ул. Транспортная, ул. А. Суворова, ул. Камская, ул. Киевская, ул. П. Морозова, ул. Коммунистическая, ул. Судостроительная, ул. Муромская, ул. Дзержинского, ул. З. Космодемьянской, ул. Аллея смелых, пр-зд Дзержинского, ул. Дзержинского, ул. Октябрьская, пр-кт Московский, ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева, пр-кт Гвардейский, ул. Театральная, пр-кт Мира ул. Лейтенанта Катина, ул. Большая окружная 1-я, пр-кт Советский, ул. Габайдулина, Люблинское шоссе, мкр. Западный, Люблинское шоссе, пр-кт Советский, ул. Большая окружная, пр-кт Советский, ул. Габайдулина, ул. Лейтенанта Калинина, ул. Лукашова.
По будним дням на маршруте предусмотрено 14 автобусов малого класса и десять - по выходным и праздничным дням.
ИСТОЧНИК KP.RU