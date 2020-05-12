В Калининградской области за сутки выявлено 19 новых случаев коронавируса
Всего с начала пандемии в регионе выявлено 772 случая заболевания
.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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За сутки в Калининградской области выявлено 19 новых случае коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
Всего с начала пандемии в регионе выявлено 772 случая заболевания новой инфекцией.
За последние сутки в России выявлено 10 899 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 43,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 107 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 3711 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU