Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде
В Калининградской области за сутки выявлено 19 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших возросло до 772 человек, сообщает региональный оперативный штаб.
«У 13-ти заболевших клинически заболевание протекает в виде пневмонии, у 2 в виде респираторной инфекции верхних дыхательных путей. Также при обследовании контактных лабораторно выявлено 4 случая бессимптомного течения коронавирусной инфекции», - сообщили в оперштабе..
По каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактных для организации медицинского наблюдения и обследования.
ИСТОЧНИК KP.RU