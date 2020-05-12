Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде

12 Май 2020 2020-05-12T10:57:10+03:00

Общее число заболевших возросло до 772 человек

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В Калининградской области за сутки выявлено 19 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших возросло до 772 человек, сообщает региональный оперативный штаб.

«У 13-ти заболевших клинически заболевание протекает в виде пневмонии, у 2 в виде респираторной инфекции верхних дыхательных путей. Также при обследовании контактных лабораторно выявлено 4 случая бессимптомного течения коронавирусной инфекции», - сообщили в оперштабе..

По каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактных для организации медицинского наблюдения и обследования.

ИСТОЧНИК KP.RU