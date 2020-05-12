В Калининграде свыше 2 тысяч человек остаются под меднаблюдением из-за коронавируса
В том числе 121 человек в условиях обсерватора
.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Калининградской области за сутки из стационаров выписали 9 человек, переболевших коронавирусом. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.
Сейчас в регионе под медицинским наблюдением находятся 2 186 человек, в том числе 121 человек в условиях обсерватора.
На COVID-19 обследовано 29 097 человек, выявлено 753 случая заражения. Всего с начала пандемии в области умерло 11 человек
ИСТОЧНИК KP.RU