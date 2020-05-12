За сутки в Калининградской области в ДТП пострадали три человека

12 Май 2020 2020-05-12T11:32:47+03:00

В одном из ДТП грузовик съехал в кювет и перевернулся

Изменить размер текста: A A

За сутки в Калининградской области в трех ДТП пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД

В Черняховске 38-летний водитель «Рено» при выезде с территории АЗС не убедился в безопасности маневра и врезался в «Фольксваген». В результате столкновения травмы получил виновник аварии.

В Правдинском районе на автодороге «Калининград-Крылово через Правдинск» водитель «КамАЗа» не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим наездом на дерево. В результате дорожного происшествия водитель грузовика получил телесные повреждения.

Вечеров в понедельник 24-летний водитель «Хендая» на площади Победы в Калининграде выехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в «Шкоду». В результате столкновения водитель «Хендая» получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU