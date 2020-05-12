2020-05-12T11:32:47+03:00
Происшествия

За сутки в Калининградской области в ДТП пострадали три человека

В одном из ДТП грузовик съехал в кювет и перевернулся
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:

За сутки в Калининградской области в трех ДТП пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД

В Черняховске 38-летний водитель «Рено» при выезде с территории АЗС не убедился в безопасности маневра и врезался в «Фольксваген». В результате столкновения травмы получил виновник аварии.

В Правдинском районе на автодороге «Калининград-Крылово через Правдинск» водитель «КамАЗа» не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим наездом на дерево. В результате дорожного происшествия водитель грузовика получил телесные повреждения.

Вечеров в понедельник 24-летний водитель «Хендая» на площади Победы в Калининграде выехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в «Шкоду». В результате столкновения водитель «Хендая» получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мэрия Калининграда: Дежурные группы работают в 20 детсадах
В ночь на 14 мая в Калининграде разведут мосты
Выхожу на улицу погулять с псом: историк моды Александр Васильев окончательно выздоровел
В Калининграде предположительно от коронавируса скончалась врач-реаниматолог областной больницы
Стало известно, будут ли пускать после 12 мая в Светлогорск, Зеленоградск и другие морские курорты
Власти назвали самые востребованные меры поддержки бизнеса в Калининграде в условиях пандемии
Калининградцы спасли лебедя, у которого на клюве застряло пластиковое кольцо
Исследование: В Калининградской области самая высокая в России вовлеченность населения в малый бизнес
В Советске мужчина пытался задушить жену на глазах у 9-летнего сына
За три дня в Калининградской области задержали 37 пьяных водителей
На Куршскую косу пустят только посетителей в масках и перчатках
По факту ДТП с двумя погибшими на Советском проспекте в Калининграде завели уголовное дело
В Калининградской области силовики задержали 29 «черных копателей»
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах во вторник нет света и воды
За сутки в Калининградской области в ДТП пострадали три человека
В Калининграде свыше 2 тысяч человек остаются под меднаблюдением из-за коронавируса
Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде
В Калининградской области за сутки выявлено 19 новых случаев коронавируса
В Калининграде полиция c 12 мая будет жестко контролировать соблюдение масочного режима
В Калининграде в микрорайон «Западный» пустят маршрутку №72
В Гвардейском районе на два месяца закрывается движение на участке дороги «Зорино-Солдатово»
В Знаменске уголовник пытался пробраться в закрытый детсад
МЧС: в ночь на вторник в Калининградской области ожидаются заморозки и снег
Область выделила более 16 млн рублей на ремонт двух домов культуры
За два дня в Калининграде к ответственности привлекли 27 мотоциклистов
С 12 мая в регионе увеличивается количество поездов к морю
В Калининградской области выздоровели более 200 пациентов с коронавирусом
Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде
В Калининграде объявили в розыск подозреваемого в мошенничестве уроженца Москвы