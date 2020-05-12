2020-05-12T11:39:54+03:00
Общество

В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах во вторник нет света и воды

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Калининграде во вторник, 12 мая, в течение дня не будет электричества на двух улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов электричество отключено на ул. Полоцкой 44-46 (КНС № 2) и ул. Дзержинского 72, 72а-г, 74а, 78, 78а,б, 96, 96а.

Холодное водоснабжение до 12 часов отключено на ул. Шуйская 1-я 2, 8-14, 13, 15а,б, 17, ул. Шуйская 2-я 1а,б, 3-7, 4, 6, ул. Чукотская 10, ул. Бакинская 4, 6, 7, 12-20, 13, 24, ул. Ялтинская 125-129, 126, 128, 134.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мэрия Калининграда: Дежурные группы работают в 20 детсадах
В ночь на 14 мая в Калининграде разведут мосты
Выхожу на улицу погулять с псом: историк моды Александр Васильев окончательно выздоровел
В Калининграде предположительно от коронавируса скончалась врач-реаниматолог областной больницы
Стало известно, будут ли пускать после 12 мая в Светлогорск, Зеленоградск и другие морские курорты
Власти назвали самые востребованные меры поддержки бизнеса в Калининграде в условиях пандемии
Калининградцы спасли лебедя, у которого на клюве застряло пластиковое кольцо
Исследование: В Калининградской области самая высокая в России вовлеченность населения в малый бизнес
В Советске мужчина пытался задушить жену на глазах у 9-летнего сына
За три дня в Калининградской области задержали 37 пьяных водителей
На Куршскую косу пустят только посетителей в масках и перчатках
По факту ДТП с двумя погибшими на Советском проспекте в Калининграде завели уголовное дело
В Калининградской области силовики задержали 29 «черных копателей»
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах во вторник нет света и воды
За сутки в Калининградской области в ДТП пострадали три человека
В Калининграде свыше 2 тысяч человек остаются под меднаблюдением из-за коронавируса
Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде
В Калининградской области за сутки выявлено 19 новых случаев коронавируса
В Калининграде полиция c 12 мая будет жестко контролировать соблюдение масочного режима
В Калининграде в микрорайон «Западный» пустят маршрутку №72
В Гвардейском районе на два месяца закрывается движение на участке дороги «Зорино-Солдатово»
В Знаменске уголовник пытался пробраться в закрытый детсад
МЧС: в ночь на вторник в Калининградской области ожидаются заморозки и снег
Область выделила более 16 млн рублей на ремонт двух домов культуры
За два дня в Калининграде к ответственности привлекли 27 мотоциклистов
С 12 мая в регионе увеличивается количество поездов к морю
В Калининградской области выздоровели более 200 пациентов с коронавирусом
Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде
В Калининграде объявили в розыск подозреваемого в мошенничестве уроженца Москвы