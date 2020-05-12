В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах во вторник нет света и воды

12 Май 2020 2020-05-12T11:39:54+03:00

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В Калининграде во вторник, 12 мая, в течение дня не будет электричества на двух улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов электричество отключено на ул. Полоцкой 44-46 (КНС № 2) и ул. Дзержинского 72, 72а-г, 74а, 78, 78а,б, 96, 96а.

Холодное водоснабжение до 12 часов отключено на ул. Шуйская 1-я 2, 8-14, 13, 15а,б, 17, ул. Шуйская 2-я 1а,б, 3-7, 4, 6, ул. Чукотская 10, ул. Бакинская 4, 6, 7, 12-20, 13, 24, ул. Ялтинская 125-129, 126, 128, 134.

ИСТОЧНИК KP.RU