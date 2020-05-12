В Калининградской области силовики задержали 29 «черных копателей»
В Калининградской области силовые структуры проводят массовые облавы на «черных копателей». Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.
Силовую поддержку оказывают бойцы ОМОН. В ходе спецопераций было досмотрено 207 автомобилей и задержано 29 «чёрных копателей», 11 из которых привлечены к административной ответственности за проведение археологических работ без разрешения.
У одного из копателей силовики обнаружили восстановленную винтовку, ему грозит уголовная ответственность.
«Совместные масштабные рейды Росгвардии, полиции, оперативников ФСБ и пограничного управления будут проходить в Калининградской области регулярно», - заявили в пресс-службе ведомства.
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ИСТОЧНИК KP.RU