В Калининградской области силовики задержали 29 «черных копателей»

12 Май 2020 2020-05-12T12:09:33+03:00

11 из них привлекли к административной ответственности

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В Калининградской области силовые структуры проводят массовые облавы на «черных копателей». Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Силовую поддержку оказывают бойцы ОМОН. В ходе спецопераций было досмотрено 207 автомобилей и задержано 29 «чёрных копателей», 11 из которых привлечены к административной ответственности за проведение археологических работ без разрешения.

У одного из копателей силовики обнаружили восстановленную винтовку, ему грозит уголовная ответственность.

«Совместные масштабные рейды Росгвардии, полиции, оперативников ФСБ и пограничного управления будут проходить в Калининградской области регулярно», - заявили в пресс-службе ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU