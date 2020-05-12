По факту ДТП с двумя погибшими на Советском проспекте в Калининграде завели уголовное дело
По факту ДТП с двумя погибшими на Советском проспекте в Калининграде возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Трагедия произошла вечером 3 мая. Водитель «ауди» при повороте на улицу Гайдара не уступил дорогу мотоциклу «Сузуки», который имел преимущество движении.
В результате столкновения 25-летний мотоциклист и 48-летняя пассажирка легковушки от полученных травм скончались на месте происшествия. Пассажирка мотоцикла была госпитализирована с различными травмами.
Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU