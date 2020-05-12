2020-05-12T14:38:49+03:00
Общество

На Куршскую косу пустят только посетителей в масках и перчатках

Администрация ввела обязательные условия для посещения нацпарка
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Нацпарк «Куршская коса»
Изменить размер текста:

С 12 мая при посещении национального парка Куршская коса обязательно наличие медицинских масок, перчаток и соблюдение дистанции не менее 1,5 метров.

«Посетителям с повышенной температурой тела и симптомами ОРВИ следует оставаться дома – контроль будет осуществляться государственным инспектором при въезде на территорию», - заявили в администрации.

Национальный парк по-прежнему закрыт для туристических групп, временно не работают Визит-центр и станция кольцевания птиц «Фрингилла», кафе, рестораны, турбазы и гостиницы.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Нацпарк: Лисы ушли с дорог, поняли, что им нужно самим добывать пропитание

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мэрия Калининграда: Дежурные группы работают в 20 детсадах
В ночь на 14 мая в Калининграде разведут мосты
Выхожу на улицу погулять с псом: историк моды Александр Васильев окончательно выздоровел
В Калининграде предположительно от коронавируса скончалась врач-реаниматолог областной больницы
Стало известно, будут ли пускать после 12 мая в Светлогорск, Зеленоградск и другие морские курорты
Власти назвали самые востребованные меры поддержки бизнеса в Калининграде в условиях пандемии
Калининградцы спасли лебедя, у которого на клюве застряло пластиковое кольцо
Исследование: В Калининградской области самая высокая в России вовлеченность населения в малый бизнес
В Советске мужчина пытался задушить жену на глазах у 9-летнего сына
За три дня в Калининградской области задержали 37 пьяных водителей
На Куршскую косу пустят только посетителей в масках и перчатках
По факту ДТП с двумя погибшими на Советском проспекте в Калининграде завели уголовное дело
В Калининградской области силовики задержали 29 «черных копателей»
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах во вторник нет света и воды
За сутки в Калининградской области в ДТП пострадали три человека
В Калининграде свыше 2 тысяч человек остаются под меднаблюдением из-за коронавируса
Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде
В Калининградской области за сутки выявлено 19 новых случаев коронавируса
В Калининграде полиция c 12 мая будет жестко контролировать соблюдение масочного режима
В Калининграде в микрорайон «Западный» пустят маршрутку №72
В Гвардейском районе на два месяца закрывается движение на участке дороги «Зорино-Солдатово»
В Знаменске уголовник пытался пробраться в закрытый детсад
МЧС: в ночь на вторник в Калининградской области ожидаются заморозки и снег
Область выделила более 16 млн рублей на ремонт двух домов культуры
За два дня в Калининграде к ответственности привлекли 27 мотоциклистов
С 12 мая в регионе увеличивается количество поездов к морю
В Калининградской области выздоровели более 200 пациентов с коронавирусом
Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде
В Калининграде объявили в розыск подозреваемого в мошенничестве уроженца Москвы