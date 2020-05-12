На Куршскую косу пустят только посетителей в масках и перчатках

12 Май 2020 2020-05-12T14:38:49+03:00

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С 12 мая при посещении национального парка Куршская коса обязательно наличие медицинских масок, перчаток и соблюдение дистанции не менее 1,5 метров.

«Посетителям с повышенной температурой тела и симптомами ОРВИ следует оставаться дома – контроль будет осуществляться государственным инспектором при въезде на территорию», - заявили в администрации.

Национальный парк по-прежнему закрыт для туристических групп, временно не работают Визит-центр и станция кольцевания птиц «Фрингилла», кафе, рестораны, турбазы и гостиницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU