За три дня в Калининградской области задержали 37 пьяных водителей
Двое водителей попались на повторном пьяном вождении
.Фото: Александр Подгорчук
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С 9 по 11 мая в Калининградской области инспекторы ГИБДД выявили и задержали 37 пьяных водителей. Об этом «Комсомолке» сообщили в регионально управлении Госавтоинспекции.
Двое водителей попались на повтором пьяном вождении, теперь им грозит уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы.
Сообщить о грубом нарушении водителем транспортного средства правил дорожного движения, в том числе управления транспортом водителем в нетрезвом состоянии, можно по телефону 8(4012) 552-811.
ИСТОЧНИК KP.RU