В Советске мужчина пытался задушить жену на глазах у 9-летнего сына
На жителя Советска завели уголовное дело за угрозу убийством. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Пьяный 38-летний горожанин заметил, как супруга что-то печатает в телефоне. Решив, что она общается с другими мужчинами он подошел к ней и стал душить.
«Сцена насилия попалась на глаза 9-летнему ребенку, зашедшему в этот момент в комнату. Мальчик стал оттаскивать отца, прося прекратить душить мать. Когда потерпевшая избавилась от мужской хватки на шее, то незамедлительно обратилась в полицию», - сообщили в пресс-службе УМВД.
Ревность подвела под статью и жителя Озерска. 44-летний местный житель заподозрил жену в измене и принялся ее душить. Женщина смогла отбиться и вызвать полицию. На него также завели уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU